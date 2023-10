Hasard de Pierre Rigal Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

2 et 3 février 2024
Le mot hasard vient de l'arabe az-zahr signifiant jeu de dés. C'est bien un jeu, pour 6 danseur·ses, basé sur les probabilités, les possibles et les combinaisons que nous propose Pierre Rigal.

https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/254766-hasard Le mot hasard vient de l’arabe az-zahr signifiant jeu de dés. Et c’est bien un jeu, pour 6 danseur·ses, basé sur les probabilités, les possibles et les combinaisons que nous propose Pierre Rigal. Guidés par des contraintes scénographiques aléatoires, les personnages de cette pièce sont pris dans une frénésie de mouvements et oscillent entre combinatoires individuelles et collectives. Du chaos surgit peu à peu une trame inattendue, poétique ou humoristique. Imprévisibilité, chance, accident ou providence ?

En partenariat avec le festival Waterproof.
Théâtre l'Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine
2 rue jules vallès
Bruz 35170
Ille-et-Vilaine
Heure : 20:30

