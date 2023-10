Garcimore est mort de Gaël Santisteva Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine Bruz, 18 janvier 2024 20:30, Bruz.

Convoquant comme figure tutélaire le magicien disparu José Garcimore, éternel loser de la télévision française des années 70, Gaël Santisteva et ses complices traversent tours de passe-passe, chansons pop, claquettes et prouesses physiques. Derrière des apparences frivoles, jingles et autres applaudissements enregistrés, c’est bien une ode à la décroissance, une célébration de la simplicité et plus largement une réflexion sur le pouvoir des croyances et de la manipulation qui sont les véritables sous textes de ce spectacle. Gaël Santisteva fait l’éloge de l’inutile, propose le doute comme voie et l’amusement comme remède !

Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine 2 rue jules vallès Bruz 35170 Ille-et-Vilaine