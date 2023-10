YAMÊ + HANAA OUASSIM Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine Bruz, 6 décembre 2023 20:30, Bruz.

Découvrez la 45è créations de Trans : Yamê, jeune musicien, se lance en solo en 2020 et développe son propre univers : un hip hop hybride, sous influences afro, jazz, gospel/soul et trap. 6 – 10 décembre 1

Yamê (France/Cameroun)

“Je suis fait de mille et une choses et je fais de la musique pour les rassembler.”

Une déclaration d’intention pour Yamê, jeune artiste français ayant vécu une partie de son enfance au Cameroun. Si le rap français tient depuis longtemps une place de choix dans ses playlists, ses sources musicales remontent jusqu’aux musiques jazz, gospel, soul, rock, classique… Mais aussi et surtout africaines. Il se lance en solo en 2020 et développe son propre univers : un hip hop hybride, sous influences afro, jazz, gospel/soul et trap. Au-delà des étiquettes du moment dont il ne raffole pas (“musique urbaine”…), Yamê propose de dépasser les limites du rap contemporain avec des sons plus organiques et, surtout, une voix unique et une inventivité qui lui ouvrent grand l’horizon des possibles.

1ère partie – Hanaa Ouassim (Maroc)

La chanteuse, percussionniste et compositrice marocaine Hanaa Ouassim viendra présenter en duo son premier album La Vie de Star, entre chant en français et en arabe, beats électroniques, darbouka traditionnel et sons synthétiques majestueux.

En partenariat avec Les Trans.

