Au fil d'une discussion pour tenter de définir le juste, la justesse ou l'injustice, 4 personnages plongent dans ces questions trop grandes pour elleux, entre intimité, géographie, cultures.

JUSTICE•S est un récit collectif sur scène. Au fil d’une discussion pour tenter de définir le juste, la justesse ou l’injustice, quatre personnages plongent dans ces questions trop grandes pour elleux en quête d’un sentiment façonné par l’intimité, la géographie, les cultures. Au sein d’une scénographie qui se construit au fur et à mesure telle une carte qui se déploie, ces enquêteur·ices nous invitent à entamer un voyage qui les dévoilent elleux-mêmes, autant qu’il leur permet de nommer, dessiner nos différents attachements, individuels et collectifs, et peut-être, un certain futur de nos états.

À l’issue du spectacle, le public est invité à découvrir une installation vidéo immersive, LE GRAND TOUR, composée de 6 films documentaires. Ils donnent la parole à des habitant·es de Bretagne, Genève, Bruxelles, Québec, Nouvelle-Calédonie et Athènes sur la notion de justice.

En partenariat avec le Festival TNB

Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine 2 rue jules vallès Bruz 35170 Ille-et-Vilaine