La Fracture de Yasmine Yahiatene Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine Bruz, 15 novembre 2023 19:00, Bruz.

La Fracture de Yasmine Yahiatene Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine Bruz 15 – 17 novembre

Artiste pluridisciplinaire, pour son premier solo en co-conception avec son équipe de créateur·ices, Yasmine Yahiatene partage la scène avec la vidéo et le dessin et surtout avec son père. 15 – 17 novembre 1

https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/254661-la-fracture

Artiste pluridisciplinaire, pour son premier solo en co-conception avec son équipe de créateur·ices, Yasmine Yahiatene partage la scène avec la vidéo et le dessin et surtout en filigrane avec son père. Elle se lance dans une quête d’elle-même, de son passé et dans le décryptage de la relation intime et complexe qu’elle a (eu) avec son père. Elle revient sur ses origines algériennes, kabyles, sur l’alcoolisme de celui-ci et sur les points communs entre ces deux sujets pour entamer un travail de réparation et de résistance. L’intime est éminemment politique !

En partenariat avec le Festival TNB

Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine 2 rue jules vallès Bruz 35170 Ille-et-Vilaine