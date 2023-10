FILLEULS de Lucien Fradin Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine Bruz, 18 octobre 2023 14:30, Bruz.

FILLEULS de Lucien Fradin Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine Bruz 18 et 19 octobre

Le récit de Lucien Fradin dresse trois portraits, ceux de ses trois filleuls: Kelvyn, Alex et Marcel. Tout du long, ce sont des histoires alternatives qui se racontent sur la famille, sur les masculinités. On traverse les questions d’identité, de modèle, de transmission.

Dans un espace aux couleurs pop et joyeuses, Lucien Fradin les décale avec humour prenant la métaphore du costume d’insectes et offre ainsi une plongée dans un monde microscopique et onirique. FILLEULS, c’est une histoire de rencontres, de liens, une histoire pour enfants qui dessine d’autres familles possibles.

En partenariat avec le Festival Marmaille – 18 > 25.10 / Lillico, Rennes

Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine 2 rue jules vallès Bruz 35170 Ille-et-Vilaine