Le traditionnel bal des pompiers et le feu d'artifice du 14 juillet seront de retour à Bruz le jeudi 13 juillet 2023 au stade Siméon Belliard à partir de 20h.

Feu d'artifice à 23h30. Buvette et restauration proposée sur place. Stade Siméon Belliard rue Pierre de Coubertin 35170 Bruz

