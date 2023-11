Exposition Visions éthérées de l’artiste Fabien Dessoly Symbolic Art BZH Salle Gauguin – le Grand Logis 35170 – BRUZ – Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Fabien Dessoly explore les mondes invisibles, les énergies qui nous entourent. Il explore différents styles, les fusionne .Ne pouvant se cantonner à un style défini, 1 – 17 décembre 1 Du 2023-12-01 09:00 au 2023-12-17 18:00. Exposition Visions éthérées – salle Gauguin – le Grand Logis

35170 – BRUZ

du 1er au 17 décembre 2023

mardi – mercredi – jeudi de 12 H à 18 H

Vendredi de 9 H à 18 H

Samedi de 10 H à 19 H

