défilé de mode sans critères Les Elégantes Courbes Restaurant le Pain de sucre, 28 septembre 2019 19:30, Bruz. Samedi 28 septembre 2019, 19h30 Sur place entrée gratuite https://www.facebook.com/events/337211427227198/ défilés sans critères / concert Défilé de mode sans critères avec divers partenaires et créateurs de la région Bretagne. Concert avec la troupe LSD restauration sur place, à réserver auprès de l’établissement directement Entrée gratuite, et ouverte à tous TOMBOLA sur place, un euro le ticket de nombreux lots à gagner, dont une séance de pilotage au circuit de course de LOHEAC ! Restaurant le Pain de sucre bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine samedi 28 septembre 2019 – 19h30 à 23h30

