Foire Internationale de Rennes 2022 Rennes parc expo, 19 mars 2022 10:00, Bruz. 19 – 27 mars Sur place Entrée 1€ pour tous, tous les jours https://www.rennesparcexpo.fr/nos-evenements/foire-internationale-de-rennes/ La plus grande Foire de l’ouest est de retour en 2022 ! En 2022, le rendez-vous est donné en mars pour la Foire Internationale de Rennes ! Attachez vos ceintures, décollage imminent pour… l’Angleterre !

Comme chaque année, les secteurs des vins & de la gastronomie, de la santé & du bien-être, des loisirs, de l’habitat & de la décoration ou encore de l’agriculture & du jardin, sont représentés par de nombreux exposants.

Rendez-vous du 19 au 27 mars 2022 ! #FoiredeRennes2022 #IlovelaFoiredeRennes

Rennes parc expo
La Haie Gautrais, 35172 Bruz
35170 Bruz
Ille-et-Vilaine

samedi 19 mars – 10h00 à 19h00

dimanche 20 mars – 10h00 à 19h00

lundi 21 mars – 10h00 à 19h00

mardi 22 mars – 10h00 à 19h00

mercredi 23 mars – 10h00 à 19h00

jeudi 24 mars – 10h00 à 19h00

vendredi 25 mars – 10h00 à 19h00

samedi 26 mars – 10h00 à 19h00

dimanche 27 mars – 10h00 à 19h00

