Foire de Rennes Rennes parc expo, 25 mars 2023 10:00, Bruz.

Du 25 mars au 2 avril, la Foire de Rennes fête ses 100 ans au Rennes parc expo ! Après avoir exploré les quatre coins du monde, en 2023 la Foire embarque les visiteurs pour un voyage … dans le temps !

Un hall entier est dédié à cet anniversaire! A cette occasion, une grande exposition retrace 100 ans d’Histoire(s). Les moments marquants de ce centenaire sont au coeur de la scénographie. Une balade à la découverte des objets de consommation de ces 100 dernières années est proposée. En partenariat avec les médias locaux, cette grande rétrospective revients sur les instants forts et les évolutions qui ont marqué le territoire depuis les années 20. Le sport, la culture, le cabaret, l’automobile ont aussi chacun leur place pour balayer 100 ans de récits, en lien avec le territoire.

Côté spectacle et animations, le public de la Foire ne s’ennuira pas ! Comédie, cabaret, chant, danse, musique…un programme chargé attend les visiteurs. Un grand jeu en partenariat avec le groupe Kasino se déroule toute la semaine dans le hall 10b. A la clé ? Plus de de 25 000 € de cadeaux à gagner !

Accéder à la billeterie en ligne : https://www.rennesparcexpo.fr/nos-evenements/foire-internationale-de-rennes/

Tarifs en ligne : 3€ par personne / 12€ pour 5 personnes

Tarif sur place : 4€ par personne

Rennes parc expo La Haie Gautrais, 35172 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine

