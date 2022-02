Bulky Games Rennes Rennes parc expo, 15 mai 2022 09:00, Bruz.

Dimanche 15 mai, 09h00 Sur place Sur inscription sur https://www.bulkygames.fr/events/fr/rennes-2022/ https://www.bulkygames.fr/events/fr/rennes-2022/

Bulky Games, la course de 5KM sur structures gonflables, fait son grand retour en 2022. Pas de compétition, la seule chose qui compte: franchir la ligne d’arrivée en s’étant amusé comme un enfant.

À vos agendas ! Les Bulky Games ou la course la plus FOLLE de France, débarque à RENNES ce 15 mai ?

Les Bulky Games, c’est quoi ?

?? Un échauffement en musique : ambiance garantie !

?‍♀️ Un parcours de FOLIE : Rassemble tes ami(e)s pour parcourir les 5KM les plus improbables de ta vie. Un parcours pour retomber en enfance !

? Des obstacles gonflables GÉANTS : Franchis 12 obstacles gonflables GÉANTS !Certains sont immenses, motorisés, glissants… Du FUN à l’état pur !

? Des goodies EXCLUSIFS : Vous recevez le t-shirt officiel Bulky Games et 2 ravitaillements légers (boisson et collation) pendant le parcours.

? Une expérience INOUBLIABLE : Une expérience unique à vivre entre ami(e)s, collègues ou en famille à partir de 16 ans !

Rendez-vous sur https://www.bulkygames.fr/events/fr/rennes-2022/ pour prendre votre place ! Plus l’événement approche, plus le tarif augmente !??‍♂️

Rennes parc expo La Haie Gautrais, 35172 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

dimanche 15 mai – 09h00 à 16h00