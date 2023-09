Des Places et Vous : concert du dimanche Place du Docteur Joly Bruz, 8 octobre 2023, Bruz.

Dimanche 8 octobre, venez découvrir le groupe All Seven Friday et son répertoire composé de reprises pop, rock et soul variées. Dimanche 8 octobre, 11h00 1

Du 2023-10-08 11:00 au 2023-10-08 12:00.

Les événements « Des Places et Vous » sont de retour !

De mai à juillet, puis, de septembre à octobre, vous pourrez retrouver une animation musicale tous les 1ers dimanches du mois et des animations diverses un week-end par mois.

Dimanche 8 octobre, venez découvrir le groupe All Seven Friday et son répertoire composé de reprises pop, rock et soul variées.

Gratuit. Rendez-vous le dimanche 8 octobre à 11h sur la place du Docteur Joly.

Place du Docteur Joly 1 Place du Docteur Joly 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine