Des Places & Vous : concert du quintet Sweet Swing Band Place du Docteur Joly Bruz, 9 juillet 2023, Bruz.

Du 2023-07-09 11:00 au 2023-07-09 12:00.

Dimanche 9 juillet venez voir le concert du quintet Sweet Swing Band à 11h, sur la place du Docteur Joly.

Sweet comme la voix de leur chanteuse, et Swing comme le style de répertoire qu’ils interprètent. Jazz des années 30 à 50 et bossa nova…

Une musique qui balance doucement, conviviale et festive, accessible à tous.

Place du Docteur Joly 1 Place du Docteur Joly 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine