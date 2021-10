Bruz Parc Expo de Rennes Bruz, Ille-et-Vilaine Salon Esprit Maison Esprit Jardin Parc Expo de Rennes Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Salon Esprit Maison Esprit Jardin Parc Expo de Rennes, 5 novembre 2021 10:00, Bruz. 5 – 8 novembre Sur place Entrée gratuite infos@parc-expo.com Depuis plus de 15 ans, les architectes d’intérieur, créateurs, artisans et paysagistes mettent en scène les dernières tendances. De véritables sources d’inspiration pour sublimer vos espaces de vie. Les exposants du salon Esprit Maison Esprit Jardin présentent les nouveautés en matière de décoration, d’artisanat d’art et de design, toutes les solutions de l’habitat, de l’univers du jardin et de l’aménagement extérieur. Cette année, l’espace des créateurs accueil de nouveaux artisans. Des scénographies consacrées aux arts de la table et au design scandinave dévoilent les tendances. Ateliers et conférences sont également au programme.

