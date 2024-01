Salon de l’alternance Parc des Expositions Rennes Aéroport Bruz, samedi 10 février 2024.

Découvrez les formations en alternance que l’Université de Rennes propose Samedi 10 février, 09h30 1

https://salon-apprentissage-alternance-et-metiers-rennes.salon.letudiant.fr/index

Du 2024-02-10 09:30 au 2024-02-10 17:00.

Samedi 17 février 2024 de 9h30 à 17h00 au Parc Expo de Rennes St-Jacques.

L’alternance à l’Université de Rennes, c’est 115 diplômes proposés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage accessible à partir du Bac+2 à Bac+5 ! BUT, Licence Professionnelle, Master, Diplome d’ingénieur,l’alternance est proposée à tous les niveaux. Pour en savoir+ découvrez notre guide alternance sur le site Formation continue et Alternance.

Parc des Expositions Rennes Aéroport La Haie Gautrais 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine