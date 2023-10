Nature en ville : traces et indices de la petite faune Parc de l’An 2000 Bruz, 25 octobre 2023, Bruz.

La ville de Bruz et la LPO vous proposent balade « Nature en ville : traces et indices de la petite faune ». le 25 octobre à 14h sur le Parking du Parc de l’An 2000. Mercredi 25 octobre, 14h00 1

Du 2023-10-25 14:00 au 2023-10-25 16:00.

Partez à la découverte des traces et indices laissés par les animaux et insectes du Parc de l’An 2000 !

Dans le cadre de l’événement « Tous dehors ! » La ville de Bruz et la LPO Bretagne vous proposent une nouvelle balade « Nature en ville : traces et indices de la petite faune ».

Rendez-vous le mercredi 25 octobre à 14h sur le Parking du Parc de l’An 2000 pour une balade d’environ 2 heures. Prévoir des vêtements de pluie en fonction de la météo et de l’eau.

Gratuit, sur inscription (places limitées à 15 personnes)

Parc de l’An 2000 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine