Balade sensorielle. Exploration(s)

Ille-et-Vilaine Balade sensorielle. Exploration(s) Médiathèque Municipale Bruz, 14 octobre 2023, Bruz. Et si on explorait l’espace de la médiathèque avec nos sens occultés (ouïe, vue), mais protégé par un danseur/ange qui veille, encourage, laisse advenir ou interagit ? Une proposition de la Cie Dana. Samedi 14 octobre, 14h30 1

Du 2023-10-14 14:30 au 2023-10-14 15:30. La Compagnie Dana propose une visite de la médiathèque comme une traversée ludique de paysages. Chaque participant est accompagné d’un danseur/ange. A partir de 16 ans (porter une tenue confortable). Une aventure à ne pas manquer !

Dans le cadre d'"Exploration(s)", série d'événements organisée par la Médiathèque de Bruz en octobre-novembre 2023. Médiathèque Municipale Bruz10 av du général de Gaulle Bruz 35170 Ille-et-Vilaine

