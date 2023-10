Mini Tournoi Overcooked! 2 Médiathèque Muncipale Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Mini Tournoi Overcooked! 2 Médiathèque Muncipale Bruz, 25 octobre 2023, Bruz. Devenez les meilleurs cuisiniers en participant au tournoi Overcooked sur Switch, un jeu coopératif où vous devez envoyer le plus de plats dans un temps restreint. Mercredi 25 octobre, 10h30 1

https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/242-mini-tournoi-overcooked-2

Du 2023-10-25 10:30 au 2023-10-25 11:30. Votre équipe sera-t-elle la plus efficace ?

Pour le savoir, inscrivez-vous, seul ou en équipe. Médiathèque Muncipale 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Centre ville Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque Muncipale Adresse 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Médiathèque Muncipale Bruz latitude longitude 48.023141;-1.744908

