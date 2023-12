Déjouer pièges et arnaques Médiathèque Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Déjouer pièges et arnaques Médiathèque Bruz, 13 janvier 2024, Bruz. Comment déjouer les pièges et arnaques lors d’achats sur Internet ? Pour acheter en ligne l’esprit tranquille, inscrivez-vous à l’atelier proposé par des bénévoles de l’association UFC-Que Choisir… Samedi 13 janvier 2024, 10h30 1

Du 2024-01-13 10:30 au 2024-01-13 12:30. Faire ses achats sur Internet, c’est pratique ! Mais, si ce monde de consommation est entré dans les usages, il ne faut pas baisser la garde ; le plus grand supermarché du monde abrite hélas aussi des pièges et des arnaques.

La séance est proposée dans le cadre des Rendez-vous Conso animés par des bénévoles de l'association UFC-Que Choisir

Médiathèque
10 avenue du Général de Gaulle
35170 Bruz

