Mario Kart live Médiathèque Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Mario Kart live Médiathèque Bruz, 18 novembre 2023, Bruz. Envie d’explorer la médiathèque autrement ? Et si elle devenait le décor d’une course de jeu vidéo ? Avec Mario Kart live, conduisez votre kart directement dans la médiathèque… Samedi 18 novembre, 10h30, 11h15 1

https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/238-mario-kart-live

Du 2023-11-18 10:30 au 2023-11-18 11:45. … entre les fauteuils, les bacs de livres et les étagères. Inscrivez-vous ! À partir de 7 ans. Médiathèque 10 avenue du Général de Gaulle 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque Adresse 10 avenue du Général de Gaulle 35170 Bruz Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Médiathèque Bruz latitude longitude 48.023141;-1.744908

Médiathèque Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/