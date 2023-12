Soirée Rap Maison des Jeunes Bruz, 22 décembre 2023, Bruz.

Pour fêter le début des vacances de Noël, la Maison des Jeunes organise une soirée rap ! Le rappeur Jeune Yons sera accompagné de ASS EATERS! à la guitare et de Code AURORIA au synthé et platines. Vendredi 22 décembre, 21h00 1

Du 2023-12-22 21:00 au 2023-12-22 23:30.

Pour fêter le début des vacances de Noël, la Maison des Jeunes organise une soirée rap !

Le rappeur/beatmaker Jeune Yons sera de la partie. Entre rap éclectique, paroles désabusées et surplus d’énergie sur scène, Jeune Yons s’inscrit entre la new wave et les inspirations old-school pour faire sa formule à lui.

Pour l’occasion, il sera accompagné de ses deux plus grands partenaires, ASS EATERS! à la guitare avec qui il a débuté en 2017 et Code AURORIA au synthé et platines

Rendez-vous vendredi 22 décembre à 21h à la Maison des Jeunes. Gratuit et ouvert à tous !

Maison des Jeunes 10 avenue Général Gaulle 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine