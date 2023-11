Projection du documentaire Chaylla L’escale Bruz, 26 novembre 2023, Bruz.

Le centre social l’Escale vous invite à la projection du film documentaire Chaylla de Clara Teper et Paul Pirritano. La séance sera suivie d’un échange avec la réalisatrice du Film. Dimanche 26 novembre, 16h00 1

Du 2023-11-26 16:00 au 2023-11-26 19:30.

Dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes et du dispositif Territoire d’égalité, la ville de Bruz organise trois événements gratuits du 23 au 26 novembre 2023.

Le centre social l’Escale s’associe à cette démarche et vous invite à la projection du film documentaire Chaylla de Clara Teper et Paul Pirritano. La séance sera suivie d’un échange avec la réalisatrice du Film.

Rendez-vous dimanche 26 novembre à 16h au centre social l’Escale. Gratuit, sans réservation.

L’escale escale 35170 bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine