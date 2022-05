Trans Hip Hop Express – Le Grand Soufflet Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Trans Hip Hop Express – Le Grand Soufflet Le Grand Logis, 12 octobre 2017 20:30, Bruz. Jeudi 12 octobre 2017, 20h30 Sur place Sur réservation, de 4 à 18€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 La Cie du Tire-Laine et la Cie Melting Spot ont mis leur talent en commun pour nous présenter un spectacle étonnant et détonnant ! Dans le cadre du festival Le Grand Soufflet. Spectacle au-delà des frontières où la danse urbaine du chorégraphe Farid Berki rencontre la musique live électro-Tsigane créant un nouvel espace de liberté, sans limites esthétiques et sans étiquettes. Etonnant et détonnant ! Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ jeudi 12 octobre 2017 – 20h30 à 22h00

