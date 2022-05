Traîne pas trop sous la pluie Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Traîne pas trop sous la pluie Le Grand Logis, 22 novembre 2019 20:30, Bruz. Vendredi 22 novembre 2019, 20h30 Sur place Plein tarif 17€ / tarif réduit 13€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 Théâtre – Richard Bohringer Chaque soir, Richard Bohringer réinvente, retrace toute une vie d’écriture, de passions, d’amours et de tendresse. Un voyage au pays de sa mémoire, un road-movie dédié à l’Afrique, aux amis, morts ou vivants, aux femmes, à l’alcool, aux errances. Tel un boxeur sur le ring, l’émotion à fleur de peau, il nous fait voyager au travers de ses propres textes, dans cette atmosphère que lui seul sait créer. Entre chaque texte, l’improvisation a toute sa place. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ vendredi 22 novembre 2019 – 20h30 à 22h30 Richard Bohringer

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Grand Logis Adresse 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz Ville Bruz Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Le Grand Logis Bruz Departement Ille-et-Vilaine

