Tim Dup Le Grand Logis, 11 décembre 2020 20:30, Bruz.

Vendredi 11 décembre 2020, 20h30 Sur place 17€ / 13€ https://legrandlogis-bruz.fr/

Chanson française

Tim Dup, c’est une voix sensiblement nostalgique et rageuse, des mélodies brutes et envoûtantes, aux inspirations plurielles. Après Mélancolie Heureuse, son premier album, il est de retour avec un disque incarné et concerné, arrangé en trio avec Damien Tronchot et Renaud Letang. Tim Dup, y met en lumière et en musique ses inquiétudes et espérances quant à l’empreinte que laisse l’être humain dans ce monde. Avec ce même soin porté aux textes et mélodies, « Qu’en resterat- il ? » est un album de poésie moderne, cinématographique, aux sonorités variées et audacieuses, aux textures puissantes et intimes à la fois. Il nous offre une musique touchante et singulière, une invitation au voyage et à l’étonnement.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

vendredi 11 décembre 2020 – 20h30 à 22h00

Andreas Torres Balaguer