Somnambule Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Somnambule Le Grand Logis, 15 février 2018 20:30, Bruz. Jeudi 15 février 2018, 20h30 Sur place Sur réservation, de 4 à 18€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 Un Don Quichotte en pleine quête initiatique ! Par la Cie Udre Olik Un homme nous entraîne au pied de sa bibliothèque. Il est confronté à un montage littéraire et doit travailler sur le somnambulisme alors qu’il est lui-même somnambule. Somnambule est un spectacle qui parle de l’errance d’un homme face à ses propres démons, ses propres doutes. Son acolyte de musicien tente de l’aider. Vaine tâche. On ne garde pas facilement sur les rails un clown dégingandé, un peu fou et vraiment poète. Tant mieux, ça laisse le temps à Éric Philippon de cultiver sa fibre comique et de développer, à la guitare, des plages musicales à classer quelque part entre Ry Cooder et Rodolphe Burger. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ jeudi 15 février 2018 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Grand Logis Adresse 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz Ville Bruz lieuville Le Grand Logis Bruz Departement Ille-et-Vilaine

Le Grand Logis Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/

Somnambule Le Grand Logis 2018-02-15 was last modified: by Somnambule Le Grand Logis Le Grand Logis 15 février 2018 20:30 Bruz Le Grand Logis Bruz

Bruz Ille-et-Vilaine