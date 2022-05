Semaine du cinéma britannique Le Grand Logis, 20 janvier 2021 09:00, Bruz.

20 – 23 janvier 2021 Sur place https://legrandlogis-bruz.fr/

Cinema

Après 12 éditions, la Semaine du Cinéma Britannique de Bruz est reconnue pour son exigence artistique et sa convivialité. Cet événement est une fenêtre ouverte sur le cinéma d’outre-Manche. Durant 8 jours, c’est l’occasion de partager ensemble un moment de plaisir et la découverte de la production cinématographique britannique si foisonnante. Ce rendez-vous est désormais ancré dans le calendrier du Grand Logis et il plaira aux amateurs de cette ambiance So british.

Ce temps fort proposera une sélection de films éclectiques où se mêleront des réalisateurs et des artistes d’aujourd’hui, aux jeunes pousses du cinéma britannique de demain. Cette sélection est le travail d’une recherche et de la collaboration avec des experts du cinéma britannique. Cet évènement s’élabore tout au long de la saison, au gré des rencontres et des découvertes cinematographiques.

Le programme détaillé sera connu ultérieurement.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

mercredi 20 janvier 2021 – 09h00 à 20h00

jeudi 21 janvier 2021 – 09h00 à 20h00

vendredi 22 janvier 2021 – 09h00 à 20h00

samedi 23 janvier 2021 – 09h00 à 20h00