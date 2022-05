Semaine du Cinéma Britannique Le Grand Logis, 18 janvier 2020 20:00, Bruz.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00 Sur place accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062

12ème édition

La Semaine du Cinéma Britannique est devenue un rendez-vous incontournable pour les Bruzois. L’occasion de partager ensemble ce moment de plaisir, la découverte de cette production cinématographique d’Outre-Manche si foisonnante. Cette Semaine du Cinéma Britannique fera la part belle aux talents d’aujourd’hui et de demain à travers des films inédits et des avant-premières, soigneusement sélectionnés. Cet événement est le fruit d’une belle collaboration avec Hussam Hindi, directeur artistique du Dinard Film Festival. Au programme : des rencontres avec des cinéastes et professionnels, des masterclass, les rendez-vous tea time, l’attendue soirée short cuts et d’autres surprises ! Suite au succès de ce temps fort, nous avons souhaité prolonger de quelques jours cette nouvelle édition. Nous nous retrouverons dès le samedi pour vivre une semaine aux couleurs britanniques ! Et comme nous voulions aller encore plus loin, janvier devient le mois « So British ! » au Grand Logis avec une programmation spectacle vivant à la sauce anglaise !

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

samedi 18 janvier 2020 – 20h00 à 21h00