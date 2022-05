Sarah McCoy Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Sarah McCoy Le Grand Logis, 27 septembre 2019 20:30, Bruz. Vendredi 27 septembre 2019, 20h30 Sur place Blood Siren Tour Tout y est : voix puissante et profonde, piano digne d’un juke-box de la Nouvelle-Orléans et présence scénique explosive. Sarah McCoy a passé une bonne partie de sa vie à jouer du piano et à chanter dans des rades infestées de mouches, où il faisait plus chaud qu’en enfer, à la Nouvelle-Orléans. Des endroits où le chaos correspondait à la vie sur la route qu’elle vivait depuis ses vingt ans. Aujourd’hui, à 33 ans, elle perpétue une tradition perfectionnée par Tom Waits, Amy Winehouse, Leon Russell et Nina Simone, qui ont transformé en épopées les ruines de vies en perdition. Son album Blood Siren capture le gémissement hanté de l’artiste, un son qui frissonne et touche le coeur. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ vendredi 27 septembre 2019 – 20h30 à 23h00

Détails Heure : 20:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Grand Logis Adresse 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz Ville Bruz Age maximum 99 lieuville Le Grand Logis Bruz Departement Ille-et-Vilaine

Le Grand Logis Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/

Sarah McCoy Le Grand Logis 2019-09-27 was last modified: by Sarah McCoy Le Grand Logis Le Grand Logis 27 septembre 2019 20:30 Bruz Le Grand Logis Bruz

Bruz Ille-et-Vilaine