Roni Alter Le Grand Logis, 5 décembre 2019 20:30, Bruz.

Jeudi 5 décembre 2019, 20h30 Sur place Plein tarif 13€ / tarif réduit 10€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062

Be her child again

C’est entre Tel Aviv, sa ville natale, et Paris, sa ville d’adoption, que naissent ses inspirations. Chanteuse, auteure et compositrice, sa musique se balade aussi, entre chanson, soul et électro-pop.

Sa musique se nourrit de jazz, des grandes voix de Billie Holiday et d’Ella Fitzgerald, de la fausse innocence de L’Attrape-Coeur de Salinger, de l’inventivité des Beatles, des films de Rob Reiner,

de la ferveur de Barbara. Ou encore du songwriting ciselé de Keren Ann, marraine bienveillante qui l’a prise sous son aile.

Roni Alter chante en anglais, d’une voix grave, sensuelle. De celles qu’on n’oublie pas.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

jeudi 5 décembre 2019 – 20h30 à 21h30

Roni Alter