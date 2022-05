Projet.PDF – Portés de femmes Le Grand Logis, 19 mars 2020 20:30, Bruz.

Jeudi 19 mars 2020, 20h30 Sur place Plein tarif 13€ / tarif réduit 10€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062

Nouveau cirque

L´expérience d´une entente spontanée et immédiatement complice amène le groupe à explorer ses prouesses acrobatiques en même temps qu´elle lui donne l´impulsion de réfléchir sur les antinomies de la vie : les héritages culturels, les rivalités et les incompréhensions des genres, les intersections entre les sphères privées et publiques, leurs rapports aux confidences, à la solitude, à la solidarité, à la douleur et à la joie de l’enfantement, de la résistance, de l’amour et de l’abandon, du plaisir dans l’épuisement…

Leur langage est fait de sensations, de peaux, de muscles qui se tordent, se tendent, de mains qui courent pour rattraper un élan de survie et d’exigences. La contradiction est leur force. Ces femmes donnent à voir un univers paradoxal, multiculturel, éclectique, aux esthétiques bigarrées, incarnées par la déclinaison de techniques acrobatiques et le mélange de styles théâtraux. Elles s’approprient le théâtre, elles accueillent le public dans une douce proximité. La barrière de la scène est levée et l’échange peut commencer.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

jeudi 19 mars 2020 – 20h30 à 22h30

Benoît Martanchar