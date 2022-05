Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie Le Grand Logis, 14 juin 2018 20:30, Bruz. Jeudi 14 juin 2018, 20h30 Sur place Entrée libre sur réservation accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 un spectacle de Jérôme Rouger, précédée de la Présentation de la saison 18-19 Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde les questions des droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf… En spécialiste des allocutions détournées, Jérôme Rouger offre un discours d’une drôlerie sans faille. Une façon fine et joyeuse de nous interroger sur notre propre condition ! Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ jeudi 14 juin 2018 – 20h30 à 23h00

Détails Heure : 20:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Grand Logis Adresse 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz Ville Bruz lieuville Le Grand Logis Bruz Departement Ille-et-Vilaine

Le Grand Logis Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie Le Grand Logis 2018-06-14 was last modified: by Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie Le Grand Logis Le Grand Logis 14 juin 2018 20:30 Bruz Le Grand Logis Bruz

Bruz Ille-et-Vilaine