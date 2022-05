Pangée Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Pangée Le Grand Logis, 6 mars 2020 20:30, Bruz. Vendredi 6 mars 2020, 20h30 Sur place Plein tarif 13€ / tarif réduit 10€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 Hip-hop – Cie PRIMITIF Nous sommes sur une terre sans fin ! La Pangée… ce monde où les continents ne forment qu’un ! Bientôt, ils vont se retrouver seuls, face à eux mêmes, face à leur destin ! Un seul point de départ pour plusieurs arrivées. Ils vont quitter ce continent sans frontière pour un voyage incertain. Maintenant, il faut se construire ou plutôt se reconstruire seul, c’est l’heure du choix. Ils n’ont plus de limites ! Leur seule légitimité est leur sensibilité et leur imagination. Ils seront vos guides dans des paysages où les ambiances et la danse des corps forment le relief de ces nouvelles terres. De nouveaux choix s’imposent mais aujourd’hui, ils ont grandi. Désormais, ils sont maîtres de leurs décisions ! C’est leur Histoire mais peut-être aussi un peu la Vôtre… Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ vendredi 6 mars 2020 – 20h30 à 21h30 Cie PRIMITIF

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Grand Logis Adresse 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz Ville Bruz lieuville Le Grand Logis Bruz Departement Ille-et-Vilaine

Le Grand Logis Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/

Pangée Le Grand Logis 2020-03-06 was last modified: by Pangée Le Grand Logis Le Grand Logis 6 mars 2020 20:30 Bruz Le Grand Logis Bruz

Bruz Ille-et-Vilaine