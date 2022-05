Nach Le Grand Logis, 17 novembre 2020 20:30, Bruz.

Chanson française

Anna Chedid, 31 ans, connue sous le pseudonyme Nach, est une auteur-compositeur-interprète française. Nach forge son identité musicale entre le chant lyrique et le jazz, la pop et le rock. Ses inspirations sont très diverses : les Rita Mitsouko, Nina Simone ou encore Radiohead. Sa musique est gage de fraîcheur et l’énergie qu’elle dégage est sublimée par la douceur de ses mots.

En 2015, elle sort son premier album solo Nach qui remportera le Prix Sacem Raoul Breton ainsi que la distinction de « Femmes en Or de Musique 2015 ». Elle tournera plus de deux ans en France et à l’étranger avec ce premier album et sera nommée en 2016 avec son groupe familial pour la Victoire de la Musique du meilleur spectacle, grâce à la tournée « Louis, Matthieu, Joseph et Anna Chedid ». Elle nous délivrera ses nouvelles chansons dans une formation épurée : piano solo.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

Maud Chalard