Mô’ti Tëi Le Grand Logis, 15 décembre 2020 20:30, Bruz. Mardi 15 décembre 2020, 20h30 Sur place Gratuit https://legrandlogis-bruz.fr/ Concert au coin du bar Avec une musique aux couleurs Blues/Folk/Rock acoustique, l’auteur, compositeur, interprète, chante en anglais comme la majorité de ses influences, telles que Devendra Banhart, Ben Harper, Jack Rose… Passant d’une mélodie douce à la voix mielleuse, à un rythme lourd sauvagement crié, sa musique se veut faite de contrastes, de sueurs, et de frissons, construite à la guitare. Mô’Ti Tëi, c’est une voix terriblement envoûtante, mais aussi puissante, teintée de blues et d’une sensibilité à fleur de peau… Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

