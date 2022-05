Mix Mex Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Mix Mex Le Grand Logis, 23 mars 2018 14:30, Bruz. Vendredi 23 mars 2018, 14h30, 20h30 Sur place Sur réservation, de 4 à 18€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 D’après de roman “Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis” de Luis Sepúlveda, création de la cie Tro-Héol Mix Mex est une création pleine de douceur et d’humanité retraçant l’histoire d’une amitié entre un chat devenu aveugle et une souris aussi bavarde que peureuse. En adaptant le roman jeunesse de Luis Sepúlveda, Tro-Héol offre un hymne à l’amitié tendre et drôle, un spectacle rafraîchissant et résolument optimiste. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

