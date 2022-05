L’oiseau-lignes – Chloé Moglia Le Grand Logis, 14 novembre 2019 21:00, Bruz.

Entre sculpture et chorégraphie, Chloé Moglia invente un rapport nouveau à l’art de la suspension, dans des spectacles qui se jouent de l’apesanteur.

Faire une anagramme, c’est réinventer un fond à partir d’une forme qui est première. Ainsi fait Chloé Moglia, prenant le vide à bras le corps. Trapéziste de formation, elle s’émancipe d’un art du spectaculaire, de la figure imposée, pour se donner une ligne claire,

se placer en suspens au-dessus du vide. à l’affût du mouvement, elle nous ouvre un espace à partager, un instant pour rêver. Suspendus à ses gestes, on se déleste de ce qui encombre et pèse. Poème sonore et graphique à 4 mains, dans un environnement musical joué en live par Marielle Chatain, L’Oiseau-lignes compose et recompose une grammaire poétique. à corps et à craie. Cette opération malicieuse fait bouger les lignes et nous suggère de douter de ces évidentes oppositions entre le lourd et le léger, la surface et le trait, le haut et le bas. C’est mettre l’être à la renverse et voir le monde autrement.

