L’occupation Le Grand Logis, 25 septembre 2020 20:30, Bruz. Vendredi 25 septembre 2020, 20h30 Sur place https://legrandlogis-bruz.fr/billetterie-en-ligne/ Romane Bohringer Avec ce texte, Annie Ernaux dresse l’éblouissant portrait d’une femme de quarante ans à travers un moment essentiel de sa vie amoureuse. Cette femme se sépare de l’homme qui partageait sa vie depuis cinq ans. C’est elle qui le quitte, avec son doute, l’espoir de le retrouver un jour… Mais il s’éprend d’une autre dont il cache l’identité. Tout connaître alors de sa rivale sans visage devient une obsession, et elle entre dans une passion jalouse qui occupe ses jours et ses nuits… Romane Bohringer nous entraîne avec le musicien Christophe « Disco » Minck dans la folle passion d’une femme amoureuse. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ vendredi 25 septembre 2020 – 20h30 à 23h00 marion stalens

