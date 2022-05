Les Os Noirs – Mettre en scène Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Les Os Noirs – Mettre en scène Le Grand Logis, 23 novembre 2017 21:00, Bruz. 23 – 25 novembre 2017 Sur place Sur réservation, 11€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 Une création de la Cie Non Nova / Phia Ménard Les Os Noirs est une pièce du vent, une série de tableaux achromes créée par Phia Ménard avec et pour Chloé Sanchez. Noir, Gris, Anthracite, c’est la tonalité de ce poème du clair-obscur. Une tentative de mise en forme d’une série de sauts vers une mort, loin du pathos, pour en nourrir la réflexion. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ jeudi 23 novembre 2017 – 21h00 à 22h00

vendredi 24 novembre 2017 – 19h30 à 20h30

samedi 25 novembre 2017 – 21h00 à 22h00

