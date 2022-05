Les Fouteurs de Joie Le Grand Logis, 10 octobre 2019 20:30, Bruz.

Jeudi 10 octobre 2019, 20h30 Sur place Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062

Chanson burlesque

L’humanité des Fouteurs de Joie dépasse le strict cadre de leurs chansons. Ensemble, ils composent, ensemble, ils chantent et cela depuis une dizaine d’années et plus de 800 concerts.

Une longue amitié et une envie musicale commune lient les membres de ce quintet romantico-burlesque. Ces cinq interprètes multi-instrumentistes continuent, depuis leurs débuts, à être émerveillés de jouer ensemble en prenant toujours autant de plaisir. Sous de faux airs sérieux, ils se jouent des conventions pour mieux les détourner et même si la dérision reste leur marque de fabrique, l’exigence musicale est garantie avec ces dandys pince-sans-rire ! Ce n’est pas seulement un concert que les Fouteurs de Joie proposent mais plutôt une expérience. Une expérience pleine de tendresse, d’humour et d’énergie qui nous fait danser, rire et pleurer.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

jeudi 10 octobre 2019 – 20h30 à 22h30

Sylvain Gripoix