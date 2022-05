Les fourberies de Scapin Le Grand Logis, 15 octobre 2019 20:30, Bruz.

Mardi 15 octobre 2019, 20h30 Sur place Plein tarif 17€ / Tarif réduit 13€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062

Théâtre – Cie L’éternel été / Molière

Les deux amis Octave et Léandre ont chacun épousé une jeune femme de naissance inconnue dont ils étaient tombés follement amoureux. Et cela sans le consentement de leurs pères ! Scapin, valet rusé et généreux, reprend du service pour faire triompher la jeunesse et l’amour véritable. Dans un rythme endiablé, une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière. Un classique de la comédie revisité en musique dans l’esprit du théâtre de tréteaux et de la comédie italienne.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

mardi 15 octobre 2019 – 20h30 à 22h30

