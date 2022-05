Les Cavaliers de la Tempête Le Grand Logis, 12 décembre 2019 20:30, Bruz.

Jeudi 12 décembre 2019, 20h30 Sur place Plein tarif 13€ / tarif réduit 10€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062

Danse / Cie LADAINHA

La création Les Cavaliers de la Tempête est une pièce chorégraphique pour cinq danseurs et un musicien. Ces artistes issus des danses urbaines (break dance, capoeira) cherchent des chemins corporels inédits, défient les lois de l’apesanteur, sans peur de casser les barrières. Les générations et les styles se mêlent et se nourrissent. Les idées et mouvements se provoquent. A qui et comment faut-il s’adresser pour se faire entendre ? Malgré un calme apparent, les événements et les éléments sont hors contrôle. Cette oeuvre examine les instincts primitifs d’une société menacée, en quête d’un avenir. Cette création est inspirée de L’ Art de la Guerre de Tsun Tzu.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

jeudi 12 décembre 2019 – 20h30 à 22h00

