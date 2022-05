Le cercle de craie Le Grand Logis, 9 avril 2020 20:30, Bruz.

Jeudi 9 avril 2020, 20h30
Plein tarif 17€ / tarif réduit 13€

Théâtre – Cie L’ÉTERNEL ÉTÉ

« Il n’est plus permis de dormir et de rêver quand un être humain supporte l’injustice et le crime. » Vendue comme entraîneuse dans une maison de thé après la mort de son père, la jeune Haïtang est ensuite mariée de force et dépossédée de son enfant. Confrontée au poids de la corruption et du mensonge, le parcours de cette jeune femme pour retrouver son enfant est aussi une soif inextinguible de vérité jusqu’au triomphe de la justice. À la croisée du théâtre et de la danse, cette grande épopée de justice et de sagesse fait partie des plus anciens contes de l’humanité ; elle a traversé les siècles et les cultures, se métamorphosant sans cesse. L’Éternel Été propose aujourd’hui une nouvelle version de cette histoire ancestrale, très loin de celle de Brecht.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

Christophe Raynaud de Lage