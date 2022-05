L’arbre à pixels Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

L’arbre à pixels Le Grand Logis, 20 novembre 2019 15:00, Bruz. Mercredi 20 novembre 2019, 15h00 Sur place Plein tarif 7€ / tarif réduit 5€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 Danse et technologie – Cie ATCHE L’Arbre à pixels de la cie Atche, c’est l’histoire d’une petite femme et d’un grand homme qui se rencontrent grâce à un chien symbolisé par une flèche, qui va les guider l’un vers l’autre. De leurs différences va naître une complicité fructueuse qui les amène à redonner vie à un arbre desséché. La renaissance poétique du feuillage de l’arbre émerveille nos deux personnages, qui vont entrer dans un dialogue fait d’effets magiques avec le végétal. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ mercredi 20 novembre 2019 – 15h00 à 16h00 Cie ATCHE

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Grand Logis Adresse 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz Ville Bruz Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Le Grand Logis Bruz Departement Ille-et-Vilaine

Le Grand Logis Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/

L’arbre à pixels Le Grand Logis 2019-11-20 was last modified: by L’arbre à pixels Le Grand Logis Le Grand Logis 20 novembre 2019 15:00 Bruz Le Grand Logis Bruz

Bruz Ille-et-Vilaine