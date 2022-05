Lahsa Le Grand Logis, 18 décembre 2019 15:00, Bruz.

Mercredi 18 décembre 2019, 15h00 Sur place Plein tarif 7€ / tarif réduit 5€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062

Conte musical – Virginie Guilly et Sam Verlen

Timo et Mila vivent les derniers temps de l’enfance. Ils ont parfois du mal à affronter le monde et assumer les changements qui s’opèrent en eux. Or, la nuit, dans leurs rêves, ils se transforment en chats et tout devient plus facile. De toiture en faitière, de pattes de velours en coup de griffes, ils vivent enfin la liberté à laquelle ils aspirent… Finiront-ils par trouver l’étincelle qui leur permettra d’oser se confronter au réel ? Cette création est librement adaptée du livre Les âmes heureuses sont amoureuses, édité par Alice Jeunesse (Belgique), écrit par Christos Ortiz et illustré par Amélie Callot.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

mercredi 18 décembre 2019 – 15h00 à 16h00