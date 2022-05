La Nuit des rois Le Grand Logis Bruz Catégories d’évènement: Bruz

La Nuit des rois Le Grand Logis, 15 mars 2018 20:30, Bruz. 15 et 16 mars 2018 Sur place Sur réservation, de 4 à 18€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 Le Théâtre d’Air nous livre une interprétation originale et déjantée de cette pièce de W. Shakespeare La Nuit des rois de W. Shakespeare est une farce mélancolique où domine le sentiment d’amour. Une pièce dans laquelle travestissements, complots et plaisanteries se succèdent. Une comédie tragique, musicale et rock écrite il y a quatre cents ans. D’une modernité, d’une drôlerie et d’une profondeur bouleversantes ! Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/ jeudi 15 mars 2018 – 20h30 à 22h30

vendredi 16 mars 2018 – 20h30 à 22h30

