La mécanique du Hasard Le Grand Logis, 6 février 2020 20:30, Bruz. Jeudi 6 février 2020, 20h30 Sur place Plein tarif 13€ / tarif réduit 10€ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr, 0299053062 Théâtre – Cie THÉÂTRE DU PHARE d’après Holes de Louis Sachar Cette rocambolesque histoire de transmission inter-générationnelle, conduite à un rythme effréné, nous embarque au milieu du désert texan pour suivre Stanley Yelnats, un ado envoyé en camp de redressement pour creuser des trous au fond d’un lac asséché. Une puissante histoire d’amitié entre ados sur fond de légende héréditaire. Des histoires parallèles, à un siècle d’intervalle, que l’on découvre étrangement liées par des indices savamment distillés tout au long du récit. Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/
jeudi 6 février 2020 – 20h30 à 22h00

