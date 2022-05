La Grande Sophie – Cet instant Le Grand Logis, 8 novembre 2019 20:30, Bruz.

Vendredi 8 novembre 2019, 20h30 Sur place Tarif plein 22€ / tarif réduit 18€

Chanson française

Un huitième album surprenant et une nouvelle tournée : en 2019, il faudra compter avec La Grande Sophie. Ces dernières années, elle n’a cessé d’explorer de nouveaux territoires : avec la romancière Delphine de Vigan, elle a conçu L’une et l’autre, plus qu’une lecture musicale, un spectacle à part entière. Pour Françoise Hardy, elle signe la chanson du grand retour, Le Large, mise en clip par François Ozon… Reconnue comme l’une des meilleures songwriteuses & performeuses de la scène française, elle s’apprête à rebattre les cartes et se dévoiler telle qu’on ne l’a encore jamais vue et entendue avec ce nouvel album prévu pour l’été indien, et une tournée à l’automne.

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

