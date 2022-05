Je parle à un homme qui ne tient pas en place Le Grand Logis, 16 octobre 2020 20:30, Bruz.

Vendredi 16 octobre 2020, 20h30 Sur place https://legrandlogis-bruz.fr/billetterie-en-ligne/

Théâtre – Jacques Gamblin / Thomas Coville

En janvier 2014, Thomas Coville, navigateur hors pair, tente une nouvelle fois de battre le record du tour du monde à la voile en solitaire sur son trimaran de 30 mètres. Pendant trente jours, Jacques Gamblin communique quotidiennement avec son ami. Un homme sur terre écrit à un homme en mer. Chacun se démène pour aller au bout de son rêve, au gré des vents pour l’un, tissé de mots pour l’autre. De la force et la beauté de la relation de ces deux aventuriers naît une création singulière aujourd’hui portée à la scène. Un voyage géographique, physique et mental, sensible et intime, où les trajectoires de vie d’un artiste et celle d’un sportif ont finalement beaucoup de points communs. Une fois de plus, Jacques Gamblin fait de l’humour avec élégance, de la poésie à l’envi, des pas de danse sous le regard d’un complice affrontant le vent, et se pose des questions essentielles : que se dit-on à soi en disant à l’autre ?

Le Grand Logis 10 avenue du général de gaulle, 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

vendredi 16 octobre 2020 – 20h30 à 22h00

Nicolas Gerardin